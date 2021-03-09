İstanbul barajlarında son durum
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 60,37'ye yükseldi. Aralık sonu yüzde 20 seviyesinde olan baraj doluluğu bu yıl üçe katlandı.
İstanbul'da baraj doluluk oranlarında artış devam ediyor.
İSKİ verilerine göre, kentte baraj doluluk oranı aylar sonra yüzde 60'ın üzerine çıktı. Baraj doluluğu yüzde 60,37 olarak açıklandı.
Aralık sonunda yüzde 20,29 olan baraj doluluk oranı bu yıl üçe katlandı.
GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI
3 Mart: Yüzde 57,63
4 Mart: Yüzde 58,02
5 Mart: Yüzde 58,23
6 Mart: Yüzde 58,47
7 Mart: Yüzde 59,17
8 Mart: Yüzde 59,93
9 Mart: Yüzde 60,37
HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?
9 Mart itibariyle kentteki barajların doluluk oranları şöyle:
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