İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi yüzde 55'i geçti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi bugün itibariyle yüzde 55,10 olarak ölçüldü.

İSKİ'nin geçmiş yıllardaki verilerine göre ise 26 Şubat 2020'de baraj doluluk oranları yüzde 62,84, aynı gün 2019 yılında ise yüzde 92,09 olarak kaydedildi.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı: Yüzde 65,51

Pabuçdere Barajı: Yüzde 37,97

Sazlıdere Barajı: Yüzde 29,56

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 57,30

Alibey Barajı: Yüzde 58,82

Terkos Barajı: Yüzde 51,39

Kazandere Barajı: Yüzde 63,06

Elmalı Barajı: Yüzde 63,29

Darlık Barajı: Yüzde 60,87

Istancalar Barajı: Yüzde 71,10