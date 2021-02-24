İstanbul barajlarında son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi etkili olan yağışlı havayla birlikte artarak 24 Şubat itibariyle yüzde 53,14 oldu.

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlı sistemlerle birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor.

SON 15 GÜN İÇİNDEKİ DOLULUK ORANLARI (YÜZDE)