AjansHaber.com.tr Gündem Barajlarda son durum

İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da 24 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 53.14'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi etkili olan yağışlı havayla birlikte artarak 24 Şubat itibariyle yüzde 53,14 oldu.

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlı sistemlerle birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor.

SON 15 GÜN İÇİNDEKİ DOLULUK ORANLARI (YÜZDE)

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Berat Albayrak neden mi hedefte? İşte cevabı...
İYİ Parti'li vekilin yağ fabrikası kaçak çıktı
Sözde hukukçudan iğrenç paylaşım
Memur atamalarında yeni dönem başlıyor
Kapalı dükkana 1169 TL su faturası
20 bin öğretmen ataması yapılacak
Berat Albayrak'a CV göndermiş