İstanbul barajlarında son durum
İstanbul'da 24 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 53.14'e yükseldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi etkili olan yağışlı havayla birlikte artarak 24 Şubat itibariyle yüzde 53,14 oldu.
İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlı sistemlerle birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor.
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