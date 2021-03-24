İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 68,64'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inmişti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 68,64 olarak ölçülürken geçen yılın aynı dönemini de geride bıraktı. İSKİ verilerinde 2020 yılı 24 Mart günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 63,81 olarak görülüyor.

İstanbul'daki barajların ayrı ayrı doluluk oranları şöyle:

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 55,72, Terkos'ta yüzde 64,02, Sazlıdere'de yüzde 36,04, Alibey'de yüzde 61,77, Büyükçekmece'de yüzde 68,86, Ömerli'de yüzde 85,22, Darlık'ta yüzde 80,55, Elmalı'da yüzde 79,39, Kazandere'de yüzde 60,60 ve Pabuçdere'de yüzde 47,78 olarak kaydedildi.