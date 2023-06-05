İstanbul Bahçelievler'de 2 otomobil kundaklandı!

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde bir şüpheli, Kocasinan Merkez Mahallesi Osmangazi ve Alahattin Altıkaya sokaklarının kesiştiği yerde park halindeki 2 otomobili kundakladı.

Otomobillerin alev aldığını gören sokak sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Olaya ilişkin çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerinden olayın bir şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Ekiplerin şüpheliyi aramasına yönelik çalışması sürüyor.

Bu arada, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, bir şüphelinin otomobillerin önünde bir şeylerle uğraştıktan sonra yangın çıkması ve şüphelinin olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.