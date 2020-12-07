İstanbul Arnavutköy'de taş ocağında göçük!

İstanbul Arnavutköy'de bir taş ocağında göçük oluştu. Ekiplerin sevk edildiği taş ocağında, zemindeki kayma nedeniyle bir iş makinesi de devrildi. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak, ambulansa alınan Nuri D'nin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.