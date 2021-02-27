İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın paniği

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda restoranların bulunduğu alandaki bir kebapçının ocak kısmanda yangın meydana geldi.

Yangının çıkması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA KORKUTAN YANGIN

Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dükkanda maddi hasar oluştu.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü



🔹Bayrampaşa'daki otogarda restoranların bulunduğu alandaki bir kebapçının ocak kısmanda yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. pic.twitter.com/I3oqHQUdpJ