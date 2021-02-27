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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın paniği

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda restoranların bulunduğu alandaki bir kebapçının ocak kısmanda yangın meydana geldi.

Yangının çıkması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA KORKUTAN YANGIN

Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dükkanda maddi hasar oluştu.

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