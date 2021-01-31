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İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Şubat'ta yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.

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