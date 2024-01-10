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İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Kasım ayında işsizlik oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ait işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre  15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 9,0 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

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