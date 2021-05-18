İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 142 bin kişi artarak 4 milyon 118 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %12,9 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %43,8 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 627 bin kişi artarak 27 milyon 725 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,8 puanlık artış ile %43,8 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %50,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 767 bin kişi artarak 31 milyon 842 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 1,0 puanlık artış ile %50,3 olarak gerçekleşti.