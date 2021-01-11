AjansHaber.com.tr Ekonomi İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik Ekim döneminde %12,7 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

Ekim döneminde Türkiye'de işsizlik yüzde 12,7 olarak gerçekleşti. Bir önceki dönemde işsizlik yüzde 12,7 olarak kaydedilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 14,8 olarak kaydedildi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor!
4 yılın en yüksek personel alımı yapılacak
Oyun konsolları fiyatlarında düşüş bekleniyor
Bitcoin'de büyük düşüş!
"Birkaç ay içerisinde ihalesini tamamlayacağız"
Türkiye'nin sanayi ihracatı 2020yi zirvede bitirdi
BİST 2021'e hızlı başladı