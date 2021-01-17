İsrailliler Netanyahu karşıtı protestolarını 30 haftadır sürdürüyor

Haaretz gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeyinden güneyine köprü ve kavşaklarda toplanan İsrailliler, protestolarını Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutu önünde yoğunlaştırdı.

Protestocular, "Netanyahu büyük sahtekar" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail Başbakanı'nın gitmesi yönünde sloganlar attı.

Karantinaya rağmen sokaklarda gösteri düzenleyen protestocular, koronavirüsle mücadelede başarısızlıktan, ekonomik ve sosyal şartlardaki gerilemeden dolayı Netanyahu karşıtı eylemelerini 30 haftadır sürdürüyor.