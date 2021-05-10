İsrailli radikal Yahudi aracını Filistinlilerin üzerine sürdü

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da bulunan binlerce Filistinliye İsrail polisi müdahale etti.

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştı.

ARACIYLA FİLİSTİNLİLERİN ARASINA DALDI

Bu sırada bir İsrailli de aracıyla Filistinlilerin arasına daldı. İnsanlık dışı bu eylemde bir Filistinli yaralandı.