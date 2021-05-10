İsrailli radikal Yahudi aracını Filistinlilerin üzerine sürdü
İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, bölgeden korkunç görüntüler de geliyor. Aracıyla Filistinlilerin arasına dalan bir İsraillinin bir kişiyi ezdiği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da bulunan binlerce Filistinliye İsrail polisi müdahale etti.
Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.
İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştı.
ARACIYLA FİLİSTİNLİLERİN ARASINA DALDI
Bu sırada bir İsrailli de aracıyla Filistinlilerin arasına daldı. İnsanlık dışı bu eylemde bir Filistinli yaralandı.
İşgalci İsrailli yerleşimci kullandığı aracı Filistinlilerin üzerine sürdü— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 10, 2021
🔹Kudus'ün Lions Kapısı'nda ezilen Filistinli vatandaş ağır yaralandı.#MescidiAksa #AlAqsaMosque pic.twitter.com/2K00z3ASqU
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