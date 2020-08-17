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İsrailli muhabir canlı yayında bayıldı

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için imzalanan anlaşma sonrası Dubai'yi ziyaret eden İsrail'in haber kanalı muhabiri Doron Herman, canlı yayın bağlantısı sırasında bayıldı.

İsrail'in önemli haber kanallarından biri olan Kanal 13 muhabiri Doron Herman, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 4 gün önce ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi için imzalanan anlaşma sonrası Dubai'ye gitti. Herman, Dubai'de yaptığı canlı yayın bağlantısı sırasında bir anda bayıldı ve yere yığıldı. Yapılan açıklamada, Herman'ın ciddi yorgunluk ve yoğun çalışma sorunu nedeniyle bayıldığı aktarıldı.

 

 

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