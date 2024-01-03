İsrailli kadın sunucu yayına belinde silahla çıktı

İsrailli sunucu Lital Shemesh, canlı yayına belinde silahla çıktı. Ünlü ismin bu hareketi dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Daha önce "Silahlanın" çağrısı yapmıştı

İsrail merkezli Kanal 14 stüdyosunda yaşanan olayda, Lital Shemesh'in belindeki silah objektiflere yansıdı. Sosyal medyada, "Kadınlar silahlanıyor. Kanal 14 sunucusu yayına silahla çıktı" şeklinde ifadelerle paylaşılan bu olay, büyük bir ilgi ve tartışma konusu oldu.

Sunucu, geçen aralık ayında yaptığı bir paylaşımda atış eğitimi yaptığı anları göstererek "Gidin silahlanın" demişti.