İsrailli insan hakları kuruluşu B’Tselem: İsrail Gazze Şeridi'nde 'savaş suçu' işledi

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "savaş suçu" işlediğini belirterek, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

B'Tselem'den yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası toplumun, daha çok insanın ölmemesi için İsrail'i politikalarını değiştirmeye mecbur bırakmak amacıyla acilen harekete geçmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

"Gazze Şeridi'nin 2014'ten beri bu kadar çok ölüm ve yıkıma tanık olmadığı" aktarılan açıklamada, İsrail'in "savaş suçu" işlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlattığı günden bu yana, evler ve yüksek katlı binalar gibi sivillerin yoğun bulunduğu yerleri bombaladığı kaydedildi.

"İsrail'in düzenlediği saldırılarla, ticari dükkanlara, su ve elektrik şebekeleri gibi önemli noktalara, caddelere ve tarım arazilerine büyük zararlar verdiği" yönündeki raporların hatırlatıldığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin saldırılar öncesinde de insani krizin içinde bulunduğu, bu krizin bir nedeninin İsrail ablukası olduğu vurgulandı.