İsrailli bakan: ABD asla İran'ın nükleer tesislerine saldırmayacak

İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Tzachi Hanegbi, İran'ın nükleer faaliyetleri ve İsrail'in olası adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İsrail bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için bağımsız hareket etmek zorunda kalabilir"

Tahran yönetiminin nükleer faaliyetlerini engellemek için gelecekte (İran'a askeri saldırıdan) başka seçenek kalmayabileceğini dile getiren Hanegbi, "ABD, asla İran'daki nükleer tesislere saldırmayacak. İsrail bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için bağımsız hareket etmek zorunda kalabilir" dedi.

İranlıların İsrail'e misilleme yapma kapasitelerinin “çok sınırlı” olduğunu savunan Hanegbi, "İsrail nükleer bir İran'ı kabul edip etmeyeceğine karar vermeli" değerlendirmesini yaptı.

Joe Biden'ın ABD'de başkanlık koltuğuna oturmasının ardından İsrailli yetkililerin İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı yaptığı açıklamalar dikkati çekiyor.

İsrail Enerji Bakanı Minister Yuval Steinitz de KAN'a yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer bomba yapımından 1-2 yıl uzakta olduğunu ileri sürdü.