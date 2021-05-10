İsrail'in zulmüne Cumhurbaşkanlığı'ndan tepki

İşgalci İsrail yönetimi provokatif hamlelerine devam ediyor. Mescid-i Aksa’da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale eden İsrail'e tepkiler dinmiyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Kalın, "İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur." açıklamasında bulundu.