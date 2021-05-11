İsrail'in yalanlarına çok sert cevap!

İsrail'in ABD Büyükelçiliği, "Bir terörist grubun Washington veya Londra'ya roket fırlattığını hayal edin. Paris veya Tokyo halkının sığınaklara koştuğunu hayal edin. İsrail kendisini başkentine yönelik saldırılardan koruyacak. İsrail tüm ülkeyi savunacak. İsrail vatandaşlarını terörden koruyacak." şeklinde büyük tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in ABD Büyükelçiliğinin "İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik zulüm, işgal ve saldırılarını savunan" paylaşımındaki çarpıtmalara, gerçekleri ortaya koyarak tepki gösterdi.

Altun sosyal medya hesabından, İsrail Büyükelçiliği'nin "İsrail'in saldırılarının kendisini koruma amacı taşıdığını" öne süren paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

Esas Filistinlilerin topraklarının işgal edildiğini, zulüm gördüğünü, en temel insan haklarının çiğnendiğini ve İsrail'in saldırılarında çocuklar başta olmak üzere çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Başkalarına ait toprakları yağmalayan ve işgal eden bir devlet düşünün. Masum sivillerin temel insan haklarından mahrum bırakıldığını düşünün. Kadınların, çocukların ve yaşlıların her gün tacize uğradığını düşünün. Bir halkın insanlık onurunun alçakça çiğnendiğini düşünün. Filistinlilerin haklarını savunacağız. Bir mübarek mabedin üstelik o dinin en kutsal günlerinden birinde saldırıya uğradığını düşünün. Vatikan'a giden hacıların silahlı kuvvetler tarafından desteklenen fanatikler tarafından saldırıya uğradığını düşünün. New York'taki Noel veya Hanuka törenlerinin şiddet nedeniyle kesintiye uğradığını düşünün. Müslümanlar Mescid-i Aksa'yı savunacak. Yalnızca işgalin derinleşmesiyle sonuçlanan bir sözde barış süreci düşünün. Paris'te, işgal altındaki insanların seçim bile yapamadığını düşünün. Londra'da yaşayanların vatandaşlık haklarının ve dolaşım özgürlüklerinin olmadığını düşünün. Türkiye, Filistinlilerin yanında olacak."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında, elleri silahlı İsrail askerlerinin, Filistinli küçük bir çocuğu yaka paça göz altına aldıkları, Mescid-i Aksa'nın kapısına dayandıkları ve yaşlı bir Filistinliye silah doğrulttukları fotoğraflara da yer verdi.

ALTUN: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HER ZAMAN FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMUŞTUR



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in haklı davasında her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur" dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in haklı davasında her daim Filistinli kardeşlerimizin yanında olmuştur. BM başta olmak üzere uluslararası tüm kuruluşların ve dünya devletlerinin dikkatini, İsrail'in uyguladığı devlet terörüne çekmeyi başarmıştır. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti için her platformda kararlı bir mücadele yürüten Cumhurbaşkanımız, terör eylemlerini ve işgal girişimlerini giderek artıran İsrail'e karşı bağımsız Filistin'i ve Filistinli kardeşlerimizi savunmayı sürdürmektedir" ifadelerini kaydetti.

'CUMHURBAŞKANIMIZ, DİPLOMASİ TRAFİĞİNE ARA VERMEDEN DEVAM ETMEKTEDİR'

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yaptığını belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız, diplomasi trafiğine ara vermeden devam etmektedir. Türkiye, İsrail'in, dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği katliamların bir an önce sona ermesi için uluslararası tüm aktörleri sorumluluk almaya ve İsrail'in uyguladığı devlet terörüne karşı dünya ülkelerini tavır almaya davet etmektedir.

Kudüs huzura ermeden, Filistinli kardeşlerimiz kendi topraklarında özgürce yaşamadan asla davamızdan dönmeyeceğiz. Dünyanın bu zulme karşı üç maymunu oynamasına daha fazla seyirci kalmayacağız. Filistin'in adım adım işgal edilmesine izin vermeyeceğiz."