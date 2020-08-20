İsrail'in Türkiye korkusu

Middle East Monitor sitesinde Adnan Abu Amer imzalı makalede Türkiye-İsrail rekabetiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunuldu.

İSRAİL'DE TÜRKİYE KORKUSU

Yunanistan ve Mısır’ın Türkiye ile olası bir çatışmaya girmek istemediği belirten makalede, “İsrail, Türkiye'nin aktif olduğu arenaların genişlemesinden duyduğu korkuyu gizlemiyor, çünkü Doğu Akdeniz'in geleceği ve ekonomik sularının bölünmesi konusu, stratejik emellerine gölge düşürüyor. İsrail, Doğu Akdeniz'de güç dengesini etkileyen bir dizi bölgesel ve güçlü faktörle karşı karşıya olduğuna inanıyor.” İfadeleri kullanıldı.

"İSRAİL, TÜRKİYE'YE KARŞI ASKERİ BİR ÇATIŞMAYA GİREMEZ"

Türkiye ile İsrail rekabetinin Kafkasya bölgesine kaydığı belirten makalede, “İsrail'in elindeki bilgiler, Yunanistan ve Mısır'ın Libya'daki hamlelerini tamamen desteklediğini gösteriyor, ancak Türkiye'ye karşı askeri bir çatışmaya müdahale edebileceği şüpheli" denildi.

TÜRKİYE-İSRAİL REKABETİ KAFKASYA'YA KAYDI

Azerbaycan'ın Tel Aviv'den satın aldığı insansız hava araçlarının hatalı olduğunu keşfettikten sonra Türkiye ile İsrail arasındaki kutuplaşmanın Libya'dan Kafkasya bölgesine kaydığından bahsedildi. Yazıda, "Bu gelişme Türkiye’nin askeri teçhizatını Azerilere satmasının önünü açabilir" denildi.

"TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMLERİ İSRAİL'İN İMAJINI ZEDELEDİ"

Libya’nın Türkiye'nin askeri hamleleriyle darbeci hafter karşısında başarı kazandığını belirten yazıda, “Türkiye'nin silah pazarı konusunda İsrail'le rekabet etme ve onu Kafkas bölgesinden çıkarma girişimi İsrail’in etkili ve yüksek kaliteli bir güvenlik sağlayıcısı imajını zedelemiştir.” denildi.