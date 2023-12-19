İsrail'in teklifine Hamas'tan cevap

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için Gazze Şeridi'nde yeni bir "insani ara" için hazır olduklarını belirtti.

Herzog'un teklifinden sonra açıklama yapan Hamas, "İsrail saldırıları altında rehine takası yapmayı reddediyoruz ancak saldırıları durdurmak için her türlü girişime açığız. Siyonist saldırganlığa kesin olarak son verilmediği sürece müzakere olmayacak." ifadelerini kullandı.