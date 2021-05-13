İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Cenevre'de Birleşmiş Milletler önünde protesto edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda düzenlenen gösteriye, aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda kişi iştirak etti.

Refah ve Adalet Derneği (Refahder), Cenevre merkezli Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği ve İşkence Mağdurları Derneği öncülüğünde düzenlenen gösteriye birçok insan hakları örgütü de destek verdi.

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın kurucusu Hasan el Benna'nın torunu Hani Ramazan'ın da konuşmacı olarak katıldığı gösteride, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistin halkına saldırıları protesto edildi.

"Kanımızın son damlasına kadar savunmaya devam edeceğiz"

Refahder Avrupa Şubesi Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği Başkanı Ender Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, "Kudüs ve Filistin davası tüm insanlığın onurudur. Kudüs davası yalnız değildir, oradaki Müslümanlar yalnız değildir. Kanımızın son damlasına kadar savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Demirtaş, Kudüs'ün, sadece Müslümanların değil tüm insanlığın ortak değeri olduğunu vurgulayarak, "Mescid-i Aksa insanlık onurudur. Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te direnen Müslümanları buradan selamlıyoruz." diye konuştu.

Kolombiyalılar da destek verdi

İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları gösteride Türk ve Filistin bayraklarını birlikte salladı.

Öte yandan, gösteriye bir grup Kolombiyalı da kendi ülke bayraklarıyla katılarak Filistin halkına destek verdi.

Göstericiler "Yaşasın Filistin", "Filistin'in başkenti Kudüs'tür", "Terörist İsrail", "Katil İsrail" ve "Filistin çok yaşa" şeklinde slogan attı, "Filistin'e özgürlük" ve "Terörist İsrail" yazan pankartlar açtı.