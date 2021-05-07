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İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. Saldırıya Türkiye'den tepki yağdı.

İsrail polisi Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştı. Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cemaate saldırıİsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cemaate saldırıDünya

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsral'in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği saldırıyı "devlet terörü" olarak nitelendirdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden "İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terketmelidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’in mübarek ramazan ayında ibadet eden masumları hedef almasını insanlık dışı bir olay olarak değerlendirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylara yönelik "İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uluslararası camiaya İsral'i durdurma çağrısı yaptı.

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