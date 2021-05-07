İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki

İsrail polisi Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştı. Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsral'in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği saldırıyı "devlet terörü" olarak nitelendirdi.

Her Ramazanda olduğu gibi İsrail'in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ediyoruz. Bu gece, Mescid-i Aksa'da, namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm eken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum.https://t.co/ZTbWF8LVTj — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) May 7, 2021

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden "İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İsrail’in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip etmekteyiz.



İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez.



Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 7, 2021

Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terketmelidir" dedi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz.



Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa’yı derhal terk etmelidir.



Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 7, 2021

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’in mübarek ramazan ayında ibadet eden masumları hedef almasını insanlık dışı bir olay olarak değerlendirdi.

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail’in Mübarek Ramazan’da ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. #Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 7, 2021

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylara yönelik "İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız" açıklamasında bulundu.

İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 7, 2021

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uluslararası camiaya İsral'i durdurma çağrısı yaptı.