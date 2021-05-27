İsrail'in insan hakları ihlalleri soruşturulacak

BM Genel Kurulu 20 Mayıs'ta Filistin için toplanmış, Türkiye dahil birçok ülkeden İsrail'in hukuk tanımaz saldırılarına tepki yağmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet bugün yaptığı açıklama ile, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinlinin yerinden edildiği belirtilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 10 Mayıs'ta başlayan ve 21 Mayıs'ta varılan ateşkes ile sonlandırdığı saldırılar nedeniyle 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli yaşamını yitirmişti.