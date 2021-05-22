İsrail'in Gazze'deki yıkımı havadan görüntülendi

İsrail, Gazze'yi 11 gün boyunca havadan ve karadan bombalayarak büyük yıkıma yol açtı.

İnsansız hava aracı (İHA) ile yapılan çekimler Gazze'deki hasar tablosunu daha net ortaya koydu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye 11 gün süren saldırıları sonucu meydana gelen büyük yıkım havadan görüntülendi



🔹İsrail zulmü nedeniyle en az 2 bin bina, 4 cami tamamen yıkıldı

🔹15 bin bina kullanılamaz hale geldi

🔹İlk belirlemelere göre 150 milyon dolar maddi hasar oluştu pic.twitter.com/RhcB2ggnH9 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 22, 2021

İsrail'in bombalamaları sonucu bazı yerleşim birimlerinin tamamen yıkıldığı, bazı binaların ise kısmen zarar görerek kullanılamaz hale geldiği görüntülendi.

En az 2 bin bina ve 4 cami yıkıldı

Gazze'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan da hasarın boyutuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Bakan Yardımcısı Serhan, İsrail'in saldırılarında en az 2 bin binanın tamamen yıkıldığını, 15 bin binanın ise kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

150 milyon dolar maddi hasar oluştu

Saldırılarda 4 cami ve onlarca karakol tamamen yıkıldı. Sanayi bölgesindeki fabrikaların birçoğu da kullanılamaz hale geldi. Filistinli yetkili, ilk belirlemelere göre maddi zararın 150 milyon doların üzerinde olduğunu söyledi.

Ateşkes kararı çıktı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de sağlanan ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz" açıklamasını yapan Bakanlık, İsrail’in işlediği suçlardan ötürü hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

İsrail, Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla saldırdı

Ancak ateşkesin ardından İsrail güçleri dün, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı.

Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’da İsrail’in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutluyordu. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.

Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa’dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi. İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırısında 20 Filistinli yaralandı.

Gazze'de 248 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli şehit oldu, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

İsrail'in attığı füze, tank ve top mermileri imha edildi

Gazze Şeridi'ne atılan ancak patlamayan yaklaşık 300 adet füze, tank ve top mermisi imha edildi.

Gazze'deki Emniyet Genel Müdürü Mahmud Salah, İsrail'in saldırılarında çok sayıda Gazze polisinin de şehit olduğunu açıkladı.