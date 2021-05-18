İsrail'in Gazze bombardımanında 243 milyon dolar zarar

Gazze'deki hükümete bağlı Bilgilendirme Ofisinin Müdürü Selame Maruf, İsrail saldırılarının neden olduğu maddi hasara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Maruf, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana savaş uçakları, toplar ve savaş gemileriyle 1615 saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Sivil yerleşim alanlarının yanı sıra tarım arazileri, altyapı, yollar, elektrik ve su şebekelerini de hedef alan saldırıların bölgede büyük hasara sebep olduğunu aktaran Maruf, toplam zararın 243 milyon dolardan fazla olduğunu açıkladı.

1174 ev tamamen yıkıldı

Maruf, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"İsrail saldırıları, Gazze'de 1174 evi tamamen yıktı ya da enkaza dönüştürdü. 7 bin 73 ev orta derecede ya da kısmi zarar gördü. Medya organlarına ait 33 merkez tamamen yerle bir oldu. Ayrıca yüzlerce kuruluş, sivil toplum örgütü ve diğer ofislerde büyük hasar meydana geldi. Polis, güvenlik ve hizmet sektörüne ait kamu kuruluşlarından 73 merkez bombalandı sadece buralardaki maddi zararın 23 milyon dolar olarak tespit edildi"

Altyapılara saldırılarda büyük zarar

Çevresine ağır saldırı gerçekleşen 57 sağlık merkezi ve okulda da hasar oluştuğuna dikkati çeken Maruf, "Su şebekesi şeklindeki altyapı ve yollarda maddi hasar 22 milyon dolar, elektrik şebekesi ve hatlarına, jeneratörlere saldırılar ise 12 milyon dolar zarar neden oldu" dedi.

Gazze'de 8 cami yerle bir edildi

İsrail saldırılarından cami ve kiliselerin de payını aldığını, mezarlıkların dahi bombardımandan kurtulamadığını belirten Maruf, "Gazze'de 8 cami yerle bir edildi, 29 cami ve bir kilisede kısmi hasar meydana geldi. Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki 5 mezarlık da İsrail bombardımanına maruz kaldı" bilgisini verdi.

İsrail'in suç işlemeyi sürdürdüğüne ve sınır kapılarının kapalı olmasından dolayı temel ihtiyaç maddeleri ve diğer insani yardımın girişine engel olduğuna işaret eden Maruf, kentte insani durumun oldukça zor olduğunu, binlerce ailenin bombardımandan kaçarak daha güvenli gördükleri yerlere sığındığını söyledi.

Kudüs ve Gazze'de İsrail zulmü

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

213 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırdı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi şehit oldu, 1442 kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle en az 52 bin kişi yerinden edildi.