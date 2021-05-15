İsrail'in Filistinli adamın eşi ve 3 çocuğunu katletti
İsrail'in dün gece Şati mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Muhammed El-Hadidi kalan tek evladını yoğun bakımda ziyaret etti. Yaşadıklarını anlatan acılı baba, "Beni tek başıma bırakmayan rabbime hamd olsun" dedi.
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 139 Filistinli şehit edildi, bine yakın Filistinli de yaralandı.
Bugün Şati Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen saldırıda 6'sı çocuk, 2'si kadın 8 Filistinli daha şehit düştü.
3 OĞLU VE EŞİ ŞEHİT EDİLDİ
O saldırıda eşini, 14 yaşındaki oğlu Sohaib'i, 9 yaşındaki oğlu Usame'yi ve 5 yaşındaki oğlu Usame'yi kaybeden Muhammed El-Hadidi, gözyaşları içinde yaşananları anlattı.
Tüm yaşananlara rağmen Allah'a şükreden acılı baba, 5 aylık oğlu Ömer'in hayatta kaldığını söyleyerek "Beni tek başıma bırakmayan rabbime hamd olsun" dedi.
Muhammed El-Hadidi daha sonra hastanede tedavisi süren oğlunun baş ucuna giderek elini öptü.
Filistinli Muhammed el-Hadidi, işgalci İsrail’in Gazze'deki El-Şati mülteci kampında yaptığı saldırıda eşini ve 4 çocuğunu kaybetti— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 15, 2021
🔹Hadidi saldıran sonra gözyaşları içinde hayatta kalan tek çocuğu 2 aylık Ömer'in ellerini öptü.#Gaza_Under_Attack #HearGaza pic.twitter.com/MAIyPpkZD1
Yorumlar