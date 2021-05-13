İsrail'in bombardımanına canlı yayında yakalanan kadın muhabirin zor anları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile Beyt Lahya'yı vurdu. Saldırılarda Refah'da bulunan bir polis merkezi, Beyt Lahya kentinde bir tarım arazisi hedef alındı. Saldırı sonucu Refah'taki polis merkezi tamamen yıkılırken Beyt Lahya'daki tarım arazisinde çıkan yangında büyük hasar meydana geldi.

ÖLÜ SAYISI 83'E YÜKSELDİ

Filistin Sağlık Bakanlığı her iki saldırının bilançosu açıklamazken yoğunlaşan İsrail saldırıların sonucu 17'si çocuk 7'si kadın toplam 83 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 487'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de görev yapan El Cezire ekibi, El-Şuruk Kulesi'nin yıkıldığı an canlı yayındaydı. Kulenin çok yakınından yayın yapan haber ekibinin zorlu anları kameralara yansıdı — CNN TÜRK #MaskeniTak 😷 (@cnnturk) May 13, 2021

KADIN MUHABİR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

El Cezire'den canlı yayın yapan kadın muhabir bölgedeki durumu aktarırken hemen yanındaki binalardan birine atılan bomba patlıyor ve büyük bir gürültüyle yıkılıyor. Bir anda neye uğradığını şaşıran muhabir korku içinde "Hemen aşağı inmem lazım" diye bağırıyor.