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İsrail'den Türkiye'ye yeni maslahatgüzar ataması!

İsrail'in Türkiye Maslahatgüzarlığına Roey Gilad'ın yerine Irit Lillian atandı.

İsrail'in Türkiye Maslahatgüzarlığı görevini yürüten Roey Gilad, 2020 sonunda görev süresinin dolmasıyla görevinden ayrıldı. İsrail, Maslahatgüzar olarak Gilad'ın yerine Irit Lillian'ı atadı.

Yeni Maslahatgüzar Lillian, 26 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Ankara nezdinde İsrail Devleti Maslahatgüzarı olarak görev yapmaya başladı.

Lillian, 2015'ten 2019'a kadar İsrail'in Bulgaristan Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

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