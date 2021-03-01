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İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Esed rejiminin haber ajansı SANA'da hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği açıklandı.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in yerel saatle 22.16'da, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden, Şam kent merkezinin çevresindeki rejime ait bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü" ifadesine yer verildi.

İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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