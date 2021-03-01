İsrail'den Şam'a hava saldırısı
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi. Esed rejiminin haber ajansı SANA'da hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği açıklandı.
Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in yerel saatle 22.16'da, işgal altındaki Golan Tepeleri yönünden, Şam kent merkezinin çevresindeki rejime ait bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.
Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü" ifadesine yer verildi.
İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Suriye'nin başkenti Şam ve çevresinde patlama sesleri— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 28, 2021
🔹İsrail savaş uçakları, İranlı milisleri hedef alıyor.
🔹İsrailli yetkililer, hava saldırılarının, İran'ın geçtiğimiz günlerde Umman Körfezi'nde İsrail kargo gemisine yönelik saldırısına cevap olduğunu belirtiyor. pic.twitter.com/byAOZTsGYD
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