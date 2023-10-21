İsrail'den Refah Sınır Kapısı kararı!

İsrail ablukasındaki Gazze, bombaların hedefi olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Gazze'deki Baptist Hastanesi İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran saldırı nedeniyle en az 500 kişi hayatını kaybetti.

İsrail tarafından konu ile ilgili itiraf gibi bir paylaşım gelirken, ABD'li vekiller ateşkes çağrısında bulundu.

Yardımlar içeri girecek

Dün, İsrail'in itirazlarına rağmen Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı tek taraflı olarak açmıştı. Bugün ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Refah sınırının saat 10'da açılacağı bildirildi. Böylelikle günlerdir açlık, susuzluk çeken Gazzelilere insani yardımlar ulaşacak.