İsrail'den Mescid-i Aksa'ya saldırı

Günlerdir Filistinlilere saldıran ve 232 kişinin ölümüne neden olan İsrail, dün gece yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etti. İsrail polisi bugün Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı.

10 Mayıs’tan bu yana Gazze ve Mescid-i Aksa’daki Filistinlilere saldıran İsrail; bu süreçte 65’i çocuk, 39’u kadın 232 insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

ATEŞKES İMZALANMIŞTI

Dünyanın farklı noktalarından gelen ateşkes çağrılarını ilk etapta dikkate almayan İsrail, dün gece Hamas ile ateşkes imzaladı. Anlaşma dün gece 02.00’de yürürlüğe girdi.

NAMAZ ÇIKIŞI SALDIRDILAR

Daha 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal eden İsrail polisi, bugün Mescid-i Aksa’da Cuma namazı kılan cemaate saldırdı. Polisin insanların üzerine ses bombaları attığı öğrenildi.