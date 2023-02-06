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İsrail'den Kahramanmaraş merkezli deprem için yardım talimatı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Kahramanmaraş merkezli deprem için "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, acil bir yardım programı hazırlanması için talimat verdiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cohen, Kahramanmaraş merkezli deprem için yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin güneyinde meydana gelen deprem nedeniyle İsrail devleti adına Türk halkına derin üzüntülerimizi iletmek istiyorum. Kalplerimiz felaketin kurbanlarıyla; yaralılara acil şifa diliyoruz."

Cohen, acil bir yardım programı hazırlanması için Bakanlığına talimat verdiğini aktardı.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yoaz Gallant'ın da İsrail ordusu ve Bakanlık kurumlarına insani yardım sağlanması için talimat verdiği paylaşıldı.

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