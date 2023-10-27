İsrail'den Gazze'ye yoğun bombardıman!

İsrail ablukasındaki Gazze'nin halen yoğun bir bombardıman altında olduğu görülüyor. CNN Türk muhabiri, “Hava saldırısı aralıksız sürdürülüyor. Buraya geldiğimizden bu yana en ağır bombardıman gerçekleşiyor. Aralıksız sesler duyuyoruz. Bu kadar yoğun daha önce hiç olmamıştı. Gökyüzü aydınlanıyor, aralıksız bombardıman devam ediyor. Ciddi bir saldırı gerçekleşiyor. Biz bulunduğumuz noktada barut kokusunu çok net hissediyoruz” ifadelerini kullandı.