İsrail'den Gazze'ye yoğun bombardıman!
İsrail ablukasındaki Gazze'nin yoğun bir bombardıman altında olduğu görülüyor. Çatışmanın 21. gününe girilirken buna benzer bir bombardımanın olmadığı aktarıldı.
İsrail ablukasındaki Gazze'nin halen yoğun bir bombardıman altında olduğu görülüyor. CNN Türk muhabiri, “Hava saldırısı aralıksız sürdürülüyor. Buraya geldiğimizden bu yana en ağır bombardıman gerçekleşiyor. Aralıksız sesler duyuyoruz. Bu kadar yoğun daha önce hiç olmamıştı. Gökyüzü aydınlanıyor, aralıksız bombardıman devam ediyor. Ciddi bir saldırı gerçekleşiyor. Biz bulunduğumuz noktada barut kokusunu çok net hissediyoruz” ifadelerini kullandı.
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