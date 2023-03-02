İsrail'de protestolar alevlendi! Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemelerine karşı düzenlenen eylem sırasında mahsur kaldığı kuaförden, polislerin güç kullanarak göstericileri uzaklaştırmasıyla tahliye edildi.

Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemesine karşı sivil itaatsizlik eylemlerinin gerçekleştiği sırada Başbakanın eşi Sara Netanyahu, Tel Aviv'de bir kuaförde mahsur kaldı.

Başbakan Netanyahu, eşinin kuafördeyken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anarşistler (Yair) Lapid'in liderliğinde kırmızı çizgileri aşmaya devam ediyor. Şu anda karım Sara'yı tehdit ve taciz ediyorlar. Lapid ve muhalefete bunu derhal durdurmaları ve bu emsalsiz utanç verici durumu sonlandırmaları çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Sara Netanyahu kuaförden saatle sonra tahliye edilebildiği açıklandı.