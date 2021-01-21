AjansHaber.com.tr Dünya İsrail'de önlemlere rağmen vakalar artışta

İsrail'de karantina ve aşılamaya rağmen günlük Kovid-19 vakaları yüksek seyrediyor

İsrail'de 27 Aralık 2020'den bu yana uygulanan karantina ve aşılamaya rağmen, günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının önceki aya oranla oldukça yüksek çıkması dikkati çekiyor.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 37 hastanın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 179'a çıktı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı da 8 bin 174 artışla 578 bin 319'a yükseldi.

Hastalardan 1132'sinin durumunun ağır olduğu, 491 bin 739 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Ülkede Aralık 2020'nin başında ülkede günlük Kovid-19 vaka sayıları 1500'ün altına düşmüştü.

Öte yandan ülkede 2 milyon 364 bin 828 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 691 bin 876 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Aktif vaka sayısı 82 binin üzerinde

Ülkede geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki yükseliş nedeniyle 82 bin 401 oldu.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan etmişti.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail yönetimi, 8 Ocak'tan itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

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