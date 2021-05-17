İsrail’de bir sinagogda tribün çöktü: Ölü ve yaralılar var
İsrail'de bir sinagogda ayin sırasında oturma yerlerinin çökmesi sonucu 2 kişi öldü, yaklaşık 167 kişi de yaralandı. Yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğu açıklandı.
Doğu Kudüs'te yer alan yasa dışı Givat Ze'ev Yahudi yerleşim birimindeki bir sinagogda oturma yerleri ayin sırasında çöktü.
Olayın ardından bölgeye 2 helikopter, çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.
Givat Ze'ev'de Ultra-Ortodoks Yahudilere ait bir sinagogdaki oturma yerlerinin ayin sırasında çökmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 167 kişi yaralandı.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 16, 2021
Sinagogun henüz yapım aşamasında olduğu, ayin sırasında sinagogda 650 kişinin bulunduğu açıklandı.pic.twitter.com/aFBvUlq46t
Bugün ilk kez ayın yapıldı
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin öldüğü, 10'u ağır 167 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı. Öte yandan söz konusu sinagogun yapım halinde olduğu ve bugün ilk kez ayin yapıldığı ifade edildi.
Polisten yapılan açıklamada ise ayin sırasında sinagogda 650 kişinin bulunduğu kaydedildi.
İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda 1 Mayıs'ta Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdihamda da 45 kişi hayatını kaybetmişti.
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