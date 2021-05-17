İsrail’de bir sinagogda tribün çöktü: Ölü ve yaralılar var

Doğu Kudüs'te yer alan yasa dışı Givat Ze'ev Yahudi yerleşim birimindeki bir sinagogda oturma yerleri ayin sırasında çöktü.

Olayın ardından bölgeye 2 helikopter, çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Givat Ze'ev'de Ultra-Ortodoks Yahudilere ait bir sinagogdaki oturma yerlerinin ayin sırasında çökmesi sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 167 kişi yaralandı.



Sinagogun henüz yapım aşamasında olduğu, ayin sırasında sinagogda 650 kişinin bulunduğu açıklandı.pic.twitter.com/aFBvUlq46t — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 16, 2021

Bugün ilk kez ayın yapıldı

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin öldüğü, 10'u ağır 167 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı. Öte yandan söz konusu sinagogun yapım halinde olduğu ve bugün ilk kez ayin yapıldığı ifade edildi.

Polisten yapılan açıklamada ise ayin sırasında sinagogda 650 kişinin bulunduğu kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda 1 Mayıs'ta Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdihamda da 45 kişi hayatını kaybetmişti.