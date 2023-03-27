İsrail'de aşırı sağcılardan silahlanma çağrısı!

Irkçı ve şiddet yanlısı İsrailli aşırı sağcı grup La Familia protestoculara karşı silahlanma çağrısı yaptı. İsrail gazetesi Hareetz’de yer alan habere göre aşırı sağcı gruplar WhatsApp üzerinden örgütleniyor. İddiaya göre gruptakilere “patlayıcılar, silahlar ve bıçaklarla” toplanma çağrısı yapıldı.

İsrail polisi harekete geçti

İsrail polisi, aşırı sağcı grup La Familia'nın protesto duyurusunun ardından polis varlığını artıracağını duyurdu. Şiddet eylemleriyle bilinen La Familia, üyelerinden hükümeti desteklemesini istiyor. Haaretz'e konuşan üst düzey bir polis yetkilisi, Knesset çevresinde toplanan aşırı sağcı göstericiler nedeniyle gerilimin hızla tırmanmasından korktuklarını söyledi.

Ne olmuştu?

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, tartışmalı yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alması üzerine binlerce İsrailli sokaklara döküldü.