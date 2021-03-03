İsrail'de AA ekibine saldırı
İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), Batı Kudüs’te haber çekimi yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibinin aracına saldırdı.
İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), Batı Kudüs’te haber çekimi yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibinin aracına saldırdı.
AA muhabiri Turgut Alp Boyraz, "Batı Kudüs'te Ultra Ortadoksların (Harediler) yaşadığı mahallede koronayla ilgili sokak röportajı yaparken, aracımız saldırıya uğradı, aracın içerisine pislik atıldı. Harediler taşlarla bize de saldırdı. Polis soruşturma açtığını açıkladı. Elhamdulillah ne bana, ne de kameraman ve foto muhabiri arkadaşlarım Feiz Ebu Ramle ile Mustafa Haruf'a bir zarar gelmedi" dedi.
İsrail'de AA ekibine saldırı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 3, 2021
🔹Muhabir Turgut Alp Boyraz, "Batı Kudüs'te Ultra Ortadoksların yaşadığı mahallede koronayla ilgili sokak röportajı yaparken, aracımız saldırıya uğradı, aracın içerisine pislik atıldı."
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Batı Kudüs’te Ultra Ortadoksların (Haredim, dindar Yahudiler) yaşadığı mahallede koronayla ilgili sokak röportajı yaparken aracımız saldırıya uğradı, aracın içerisine pislik atıldı. Harediler taşlarla bize de saldırdı. Polis soruşturma açtığını açıkladı #AA @anadoluajansi pic.twitter.com/RCHrAHZWxw— Turgut Alp Boyraz (@turgutalpboyraz) March 3, 2021
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