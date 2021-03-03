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İsrail'de AA ekibine saldırı

İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), Batı Kudüs’te haber çekimi yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibinin aracına saldırdı.

İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), Batı Kudüs’te haber çekimi yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibinin aracına saldırdı.

AA muhabiri Turgut Alp Boyraz, "Batı Kudüs'te Ultra Ortadoksların (Harediler) yaşadığı mahallede koronayla ilgili sokak röportajı yaparken, aracımız saldırıya uğradı, aracın içerisine pislik atıldı. Harediler taşlarla bize de saldırdı. Polis soruşturma açtığını açıkladı. Elhamdulillah ne bana, ne de kameraman ve foto muhabiri arkadaşlarım Feiz Ebu Ramle ile Mustafa Haruf'a bir zarar gelmedi" dedi.

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