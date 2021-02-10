İsrail'de 3D yazıcıyla biftek üretildi: Seneye servis edilmeye başlanacak

İsrailli Aleph Farms firması, biftek üretimi için için çeşitli hücresel yapıları birleştirebilen 3D biyo-baskı teknolojisi geliştirdi.

Bloomberg'den Michael Hirtzer imzalı habere göre, Aleph Farms CEO’su Didier Toubia, işlenmemiş kesimlerin vaskülaritesini ve dokusunu kopyalamak daha zor olduğundan, daha karmaşık et biçimlerine geçmeden önce mezbaha gerektirmeyen kıyma ve tavuk kanadı üretmeye başladıklarını, 2018 yılında ise ince kıyılmış ve tadı yüzde 60-70 oranında gerçek biftekle aynı olan bir ürün ortaya çıkardıklarını açıkladı.

Ancak son üretilen biftek, şimdiki 3D baskı teknolojisiyle aynı şekilde üretilmedi.

İneklerden alınan örnekler, kurulan iki kuluçka makinesinde, hayvan biyolojisi taklit edilerek hücrelere dönüştürüldü.

İki inkübatörde, mümkün olan en doğru hücreleri üretmek için bir ineğin içindeki koşulları taklit edildi. Dört farklı hücre oluşturuldu. Bunlar daha sonra özel yapım bir 3D biyo yazıcıda 'mürekkep' haline getirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni üretimin 'Katledilen muadiline benzer şekilde kas ve yağ içerdiği' belirtilerek "Kasaptan satın alacağınız lezzetli, yumuşak, sulu biftekle aynı" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, yapay etin üretim masrafı nedeniyle kesim etlere göre daha pahalı olması bekleniyor.

'Seneye restoranlarda'

Bay Toubia MailOnline’a verdiği demeçte, ince kıyılmış bifteğin önümüzdeki yıl bazı üst düzey restoranlarda satışa sunulacağını söyledi. Önceden ince kıyılmış bir bifteğin 50 dolara mal olacağı tahmin ediliyordu. Ürünün ticari olarak satılacağı bir noktaya gelişmesinin iki ila üç yıl süreceğini öngörüyor.

Vegan Society sözcüsü ise, MailOnline’a yaptığı açıklamada hayvanların acı çekmesini azaltan herhangi bir icadın memnuniyetle karşılanacağını söyledi. Ancak şirket, ürünü bir hayvandan alınan hücrelerden oluşturduğu için vegan olarak nitelendirmiyor.