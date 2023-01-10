İsrail yargı sisteminde kapsamlı reform hareketi

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yargı reformu önerisiyle ilgili bir tartışmanın ortasında İsrail'de "demokrasiyi ortadan kaldırmakla" suçladı.

Lapid, Twitter'da "Bu yargı reformu değil, bu aşırı rejim değişikliği, İsrail'i liberal ülkeler ailesinden uzaklaştırıyor."

Eski Başbakan Lapid, önerilen değişikliklerin mevcut koalisyon hükümetinin kendisine karşı çıkan herkesi susturmasına izin vereceği ve yargıçları politikacılara dönüştüreceği konusunda uyardı.

Lapid, partisi Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi için yaptığı toplantıda, "Yargıçlar hükümetin yargıçları olacak."

Adalet Bakanı Yariv Levin, yasalaştığı takdirde İsrail hükümet sisteminde şimdiye kadarki en radikal değişiklik olacak kapsamlı bir yargı sistemi reformu planlıyor.

Önerilen değişiklikler, Yüksek Adalet Divanı'nın yetkisini ciddi şekilde sınırlandıracak, hükümete yargıçları seçme yetkisi verecek ve Başsavcı'nın bakanlıklara hukuk müşaviri atamasına son verecektir.

Pazar günü Netanyahu, değişikliklerin "seçmenlerin iradesini temsil etmeyi" amaçladığını söyleyerek önerilen yargı reformunu savundu.

Planlanan yargı reformu, değişikliklerin "iç savaşa" yol açacağını ve İsrail'in ulusal güvenliği üzerinde "ölümcül bir etkisi" olacağını söyleyen eski Savunma Bakanı Benny Gantz tarafından da kınandı.

Netanyahu'nun hükümeti, sağcı bloğuna yeni bir hükümet kurmak için basit çoğunluk sağlayan Kasım ayında yapılan seçimlerin ardından 29 Aralık'ta yemin etti.