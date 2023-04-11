İsrail Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişini yasakladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Ofisi, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişini Ramazan Bayramı'na kadar yasakladığını duyurdu. Yasak, yarından itibaren başlayacak ve bayramın sonuna kadar sürecek. Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Şin Bet Başkanı ve Emniyet Müdürü, yasağı oybirliğiyle önerdiler. Başbakan Netanyahu, Yahudilerin Ağlama Duvarı'na gitmesi için güvenlik tedbirlerinin alınması talimatını verdi.

Aşırı sağcılardan karara tepki

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya giriş yasağına karşı çıkarak, kararın güvenlik durumunu kötüleştirme riski taşıyan bir hata olduğunu söyledi. Ben Gvir, yasağın teröristlere taş atacakları bir zemin sağlayabileceğini ve güçlü bir yanıt vermek gerektiğini belirtti.