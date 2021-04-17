İsrail şiddeti Ramazan'da da sürüyor: 7 yaralı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Filistinli gençlere yine müdahalede bulundu.

Filistin Kızılayı, olaylarda İsrail polisinin 6 Filistinliyi yaraladığını, 4 kişinin olay yerinde tedavi edildiğini, 2 kişinin de hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Yaralananlar arasında bir kadın ve kızı da bulunuyor

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde çevreden geçen bir Yahudi’nin de kafasından yaralandığı aktarıldı.

Görgü tanıkları, İsrail polisinin ayrıca Filistinli gençleri dağıtmak için toplumsal olaylara müdahale araçlarından (TOMA) tazyikli atık su kullandığını aktardı.

İsrail polisinin müdahalesinde, Filistinli bir kadın ile kızı da plastik mermiyle yaralandı.

İsrail şiddeti durmuyor

Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazının ardından Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda dün akşam da İsrail polisi, Filistinli gençlere müdahale etmişti.

Ramazan ayının ilk günü de dahil olmak üzere İsrail polisi ile Filistinli gençler arasında olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Radikal Yahudi yerleşimciler El Halil'de Filistinlilerin dükkanlarına saldırdı

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde yer alan El Halil kentinde radikal Yahudi yerleşimciler, İsrail ordusunun emriyle kapatılan Filistinlilere ait dükkanlara baskın düzenledi.

Görgü tanıkları, Yahudi yerleşimcilerin iki dükkanı yağmaladıklarını söyledi.

"Yerleşime Karşı Gençler" sivil toplum kuruluşunun koordinatörü İsa Amr, Yahudi yerleşimcilerin baskın yaptıkları dükkanlardan bazı şeyler çaldığını söyleyerek, baskını fotoğraflarla belgelediklerini söyledi.

Filistinli aktivist Amr, baskın yapılan yerlerin İsrail ordusunun emriyle kapatılan El Halil'in Eski Şehrindeki sebze pazarında bulunduğunu ifade ederek, bu tarz saldırıların son zamanlarda artış göstermeye başladığına işaret etti.

Amr ayrıca, İsrail'in El Halil'de radikal Yahudi yerleşimciler için aldığı önlemler ve uyguladığı icraatlar neticesinde kentte 1800 ticari merkezin kapısına kilit vurduğunu, bunların 530'unun ise İsrail ordusunun emriyle kapatıldığını aktardı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.