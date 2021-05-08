AjansHaber.com.tr Dünya İsrail, Kudüs'te 700 kişiyi gözaltına aldı

İsrail, sene başından bu yana işgal altındaki Kudüs'te 700 kişiyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in, yılın başından bu yana işgal altındaki Kudüs'te 25'i bugün olmak üzere 700 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Cemiyetten yapılan yazılı açıklamada, bugünkü gözaltılarda, tamamı geçmiş yıllarda defalarca tutuklanan eski mahkumlardan oluşan bir grup genç Kudüslünün hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltıların İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden politikasının bir parçası olduğu ve özellikle Kudüs'ün Filistin'in diğer kentlerine kıyasla en yüksek sayıdaki günlük gözaltılara tanık olduğu aktarıldı.

Cemiyetin açıklamasında, İsrail'in, bu yılın başından itibaren işgal altındaki Kudüs'te aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu 700 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail polisinin bugün başta Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı Eski Şehir olmak üzere Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde çok sayıda eve baskın düzenlediği belirtilmişti.

Görgü şahitlerine dayandırılan haberde, baskınlarda 13 Filistinlinin İsrail polisince gözaltına alındığı ifade edilmişti.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmiş, Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Aşı olana 250 TL verecekler
Musul Başkonsolosluğu yeniden faaliyete başlıyor
Yeni Cumhurbaşkanı FETÖ'nün ipini çekti!
"Yunanistan ile aynı fikirde değiliz"
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum Yönetimine tepki
ABD'den Yunanistan'a yeni yığınak
Putin'den Sputnik V aşısı için ilginç benzetme