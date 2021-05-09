İsrail, Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale etti

İsrail ramazan ayında da Filistinliler'e yönelik zulmünü artırarak sürdürüyor.

Çok sayıda Filistinli, Kadir Gecesi münasebetiyle Mescid-i Aksa'da teravih namazını kıldıktan sonra Şam Kapısı'nda toplandı.

Bölgede tansiyonun artması üzerine İsrail polisi, Şam Kapısı önündeki oturma alanında bulunan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistinlileri dağıtmayı başaramayınca bu kez atlı birliklerle müdahale etti. Atlı birliklerin yanı sıra TOMA'lar da kullanıldı.

Filistin Kızılayı, Kudüs ve çevresinde İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede 64 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgede gerginlik devam ediyor.

64 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.