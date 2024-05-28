İsrail Refah'ta yine katliam yaptı!

Reuters İsrail tanklarının Refah kent merkezine giriş yaptığını duyurdu.

Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun Refah'ta çadırların bulunduğu bölgeye gerçekleştirdiği saldırı sonucu 21 kişinin şehit olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İSRAİL UAD KARARINI İHLAL ETMEYE DEVAM EDİYOR

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.