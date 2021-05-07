İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da cemaate saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria’da ikamet eden binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ile Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Harem-i Şerif’in yolunu tuttu.

Uzun bir yolculuğun ardından Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının son cuma namazı için kutsal mabedin avlularını hıncahınç doldurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 70 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

#SONDAKİKA

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı pic.twitter.com/lnDxVLKgTJ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 7, 2021

Akşam saatlerine doğru İsrail polisi cemaate saldırdı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının yayınlanmasını istemeyen bir yetkili, İsrail polisinin Harem-i Şerif'te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştığını söyledi.

Ayrıca, Mescid-i Aksa'nın Silsile Kapısı'nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesi özellikle kadın ve çocukların büyük panik yaşamasına yol açtı.

Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim devam ediyor.

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da alçak saldırı



🔹İsrail polisi, iftar saatinde Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla cemaate saldırdı. pic.twitter.com/YprZZHPnhP — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 7, 2021

Türkiye'den tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklama ile İsrail'in saldırısına tepki gösterdi.

Altun, "İsrail'in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yapılan baskını şiddetle telin ediyoruz." dedi.

Bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada , "İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa’yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı şiddetle kınadığını, Filistinlilerin sonuna kadar yanında olduklarını söyledi:

"Harem-i Şerif, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail hükümetinin mübarek Ramazan ayında Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlığı ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti kınıyoruz. İsrail, Mescidi Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız.