İsrail polisi, Lod kenti Ulu Cami imamını gözaltına aldı

Baz’ın avukatı Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail polislerinin 63 yaşındaki imamın evine şafak vakti baskın düzenlediğini söyledi.

Zabarka, Baz’ın "kışkırtma" suçlamasıyla gözaltına alındığını, bugün mahkemeye çıkarılacağını kaydetti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise Baz’ın adına yer verilmeden, "15 Haziran'da Facebook’taki hesabından polise karşı şiddete teşvik edici bir paylaşım yaptığı sanılan bir şüpheli, savcılığın talimatı üzerine Lid kentinde gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Avukat Zabarka, söz konusu videonun yabancı bir filmden alıntı olduğuna ve dünyanın her yerinde gösterime girdiğine vurgu yaparak, bunun gözaltı sebebi sayılmasını "saçmalık" olarak niteledi.

İmam Yusuf el-Baz, İsrail vatandaşı Filistinliler arasında önde gelen bir din adamı ve kanaat önderi olarak tanınıyor.

Lid kenti, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları sonrası Filistinliler ile İsrail polisleri arasında şiddete sahne olmuştu.