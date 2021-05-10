İsrail polisi Anadolu Ajansı çalışanlarını da yaraladı

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te bekleyen Filistinlilere müdahale etti. İsrail pol

isinin Mescid-i Aksa’daki saldırılarında bazıları ağır olmak üzere, 300'ün üzerinde kişi yaralandı.Bölgedeki gelişmeleri dünyaya duyuran 3 Anadolu Ajansı da İsrail polisinin zulmünden nasibini aldı.

İsrail polisinin müdahalesinde Anadolu Ajansı Kudüs muhabiri Fırat Esat, foto muhabiri Mostafa Alkharouf, ve kameraman Faiz Abu Rmeleh yaralandı.

ÖNCEKİ SALDIRIDA YARALANAN GAZETECİ PAYLAŞTI

Yaralıların fotoğraflarını önceki saldırıda plastik mermi ile vurulan Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz paylaştı.

Poyraz paylaşımında "Bugün yaralananlar arasında Kudüs’te beş yıldır beraber çalıştığım kardeşlerim Fırat Esat, Mostafa Alkharouf ve Faiz Abu Rmeleh de var" dedi.