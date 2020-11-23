İsrail ordusuna ait Merkeva tipi tank, Ürdün Vadisi'nde yapılan tatbikatın ardından tank taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi. Olayla ilgili yapılan soruşturmada, tank sürücüsünün yükleme işlemi sırasında hızı ayarlayamadığı ve tankı taşıyıcıya uygun açıda konumlandırmadığı tespit edildi. Askeri polis, kazanın ardından olay yerini güvenlik kordonuna alarak tankı kaldırdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İsrail ordusunun 'yetenekli tankçıları'!



🔹Ürdün Vadisi’ndeki bir İsrail askeri üssünde, Merkava MK3 tankının tank taşıyıcıya yüklenmesi esnasında kaza yaşandı.



🔹Taşıyıcıya yüklenen tank devrilerek ters döndü. pic.twitter.com/AnH4dFTD2J — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 23, 2020